Премьер Армении призвал граждан срочно собраться у парламента на митинг

Ереван, , 18:17 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении срочно собраться на незапланированный ранее митинг возле здания парламента Армении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сказал Пашинян в ходе прямого эфире в Facebook, Республиканская партия Армении в 19:30 (18:30 мск) собирает внеочередное заседание парламента, чтобы поставить на голосование один спорный проект закона.

«Я всех вас призываю прямо сейчас собраться у здания парламента. Я также призываю тех депутатов, которые не считают, что они не должны пойти против власти народа не идти на заседание и не регистрироваться, не голосовать, в пользу этого позорного проекта закона», — сказал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты парламента Армении в ходе заседания парламента сегодня, 2 октября, обсудили предложенные Республиканской партией Армении изменения в закон «О регламенте Национального Собрания».

Как сообщает Новости-Армения, изначально поправка в закон касалась лишь необходимости обязательного присутствия представителя правительства на заседаниях Национального собрания при обсуждении законопроектов, получивших положительное заключение правительства. Однако, как отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер парламента от Республиканской партии Армении Арпине Ованнисянбыли представлены предложения депутатов, которые также включены в законопроект.

По её словам, в законе «О регламенте НС» нет регулирования форс-мажорных или чрезвычайных обстоятельств, препятствования проведению как текущих, так и специальных или внеочередных заседаний. Поэтому появилась необходимость урегулировать случаи, когда в ходе заседания создаются препятствия или становится невозможным участие депутатов по каким-либо причинам.

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