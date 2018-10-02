Из Чечни осенью призовут на службу в армию 500 новобранцев

Грозный, , 18:14 — REGNUM Традиция отправлять на службу в армию 500 новобранцев из Чечни сохранится и в осенний призыв — 2018. По словам представителя военного комиссариата республики из 80 тысяч человек призывного контингента под военные знамена встанут лишь лучшие из лучших.

Они будут служить в частях и соединениях Южного военного округа. Часть чеченских новобранцев ждет служба в сухопутных войсках, на военно-морском флоте и в соединениях воздушно-космических сил. Другая часть останется в Чечне — в подразделениях Росгвардии, дислоцированных на территории республики, пишет «Кавказский узел».

Читайте также: Служить в армии — несбыточная мечта для тысяч парней из Дагестана и Чечни

По данным издания, из сотен призывников, которые просят призвать их в войска добровольцами, в армию отбираются лишь выпускники вузов и техникумов, имеющие специальности, отличившиеся в спорте, а также те, кто получил рекомендацию от старейшин и имамов населенных пунктов, откуда призывается новобранец.

Читайте также: Из Чечни на службу в армию призовут 500 новобранцев

Напомним, ежегодно из Чечни стали набирать в войска по 500 человек с 2014 года, после того, как глава региона Рамзан Кадыров обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой снять запрет на отправку в армию чеченских новобранцев.

До этого, с 2001 года, когда эксперимент с набором в спортивную роту 70 новобранцев из Чечни не удался из-за стычек на национальной почве, призыв в армию из республики не проводился.