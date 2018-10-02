Посол США в НАТО угрожает уничтожить российские ракеты

Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Разрабатываемое Российской Федерацией ракетное оружие, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), может быть уничтожено вооруженными силами (ВС) США. Об этом, как передает Reuters, сообщила посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

По ее словам, власти США по-прежнему надеются на дипломатическое решение вопроса, однако РФ якобы продолжает тайно создавать запрещенные договором системы.

Хатчисон считает, что вооруженные силы США смогут уничтожить такие вооружения еще до того, как системы встанут на боевое дежурство.

«Контрмеры (Вашингтона) будут заключаться в ликвидации разрабатываемых РФ в нарушение договора ракет», — отметила постпред США при НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Вашингтон уже давно обвиняет Москву в том, что РФ якобы нарушает договор РСМД. Однако каких-то реальных доказательств США так и не предоставили.

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