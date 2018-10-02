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В Верховной раде предложили уволить министра здравоохранения Украины

Политика

Это не первое подобное предложение за год

Киев, 2 октября 2018, 18:12 — REGNUM  Предложение об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского направит в правительство Украины комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения, заявил депутат Рады Игорь Шурма, сообщает 2 октября УНИАН.

По его словам, комитет в ходе заседания поддержал решение об обращении к правительству Украины. Комитет просит рассмотреть вопрос о том, соответствует ли Супрун и Линчевский своим должностям.

Напомним, ранее с просьбой уволить Супрун обращалась в Конституционный суд Украины фракция «Оппозиционного блока» в Верховной раде. По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, Супрун по закону не имеет права занимать свою должность.

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Политическая жизнь Украины
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