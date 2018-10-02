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Иран сообщил о результатах ракетных ударов, нанесенных в ответ на теракт

Политика

Руководство КСИР утверждает, что 1 октября ракеты уничтожили около 40 главарей террористов

Тегеран, 2 октября 2018, 18:05 — REGNUM  Иранским ракетным ударом в ночь на 1 октября в Сирии уничтожены около 40 главарей группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 2 октября информагентство Tasnim.

По информации агентства, ссылающегося на заявление командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, шесть баллистичеких ракет поразили командные пункты на востоке Сирии, убив почти 40 главарей боевиков.

Уточняется, что примененные ракеты средней дальности были запущены с расстояния 570 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный удар власти Ирана позиционируют как возмездие за теракт 22 сентября в иранском городе Ахваз. Высокопоставленные иранские военные уже заявили, что это лишь первый этап возмездия.

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