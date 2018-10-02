МИД: Россия ответит на усиление НАТО на севере Норвегии

Москва, , 17:59 — REGNUM Россия предпримет необходимые меры для обеспечения своей безопасности в ответ на усиление присутствия НАТО на севере Норвегии. Об этом заявила 2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила о целом ряде последних «недружественных шагов» Норгвегии, в числе которых — согласие на увеличение контингента морской пехоты США в стране с 330 до 700 человек и продление их присутствия на пять лет, расширение географии размещения на север, проведение в конце октября у границ России самых масштабных за всю историю Норвегии учений НАТО «Trident Juncture 2018» с участием более 40 тысяч человек.

Кроме этого, норвежская сторона анонсировала планы по дислоцированию в северной части страны 800 британских военнослужащих, указала представитель МИД России.

«Каким бы словесным камуфляжем не прикрывались такие решения, факт остается фактом — ведущие страны НАТО наращивают военное присутствие в регионе, непосредственно граничащем с Россией», — сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что подобные действия «неизбежно ведут к дестабилизации военно-политической ситуации на Севере, росту напряжённости и подрывают устои российско-норвежских отношений».

«Все эти натовские приготовления не могут быть проигнорированы, и Российской Федерацией будут предприняты необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности», — сказала представитель МИД России.

При этом она ометила, что российская сторона по-прежнему твёрдо убеждена в том, что Арктика и Север Европы «должны и дальше оставаться зоной низкой напряжённости», а «необдуманное бряцанье оружием» в этом прежде спокойном регионе может повлечь далекоидущие последствия.

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