Вторник, 2 Октября 2018 года
18:48:12 МСК

Собянин снял с должности трех префектов в Москве

Политика

Своих должностей лишились префекты ВАО, САО и СВАО

Москва, 2 октября 2018, 17:57 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности префектов нескольких округов столицы. Соответствующие документы опубликованы сегодня, 2 октября, на официальном сайте мэра Москвы.

В отставку был отправлен префект Восточного административного округа Всеволод Тимофеев.

Также со своей должности снят префект Северного административного округа Владислав Базанчук.

Кроме того, префект Северо-Восточного административного округа Валерия Виноградова отправлена в отставку.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить