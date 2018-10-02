Собянин снял с должности трех префектов в Москве

Москва, , 17:57 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности префектов нескольких округов столицы. Соответствующие документы опубликованы сегодня, 2 октября, на официальном сайте мэра Москвы.

В отставку был отправлен префект Восточного административного округа Всеволод Тимофеев.

Также со своей должности снят префект Северного административного округа Владислав Базанчук.

Кроме того, префект Северо-Восточного административного округа Валерия Виноградова отправлена в отставку.