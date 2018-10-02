Вторник, 2 Октября 2018 года
18:45:51 МСК

Мишель Аун: Ливан ответит на «любую агрессию» Израиля

Политика

Заявления нетаньяху являются «угрозой суверенитету Ливана»

Бейрут, 2 октября 2018, 18:04 — REGNUM  Президент Ливана Мишель Аун заявил, что страна готова к ответу на «любую агрессию» Израиля, 2 октября передает агентство Associated Press.

По словам Ауна, «необоснованные» заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ракетных объектах «Хезболлы» в Бейруте являются «новой угрозой… в отношении суверенитета Ливана».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Нетаньяху заявил в ООН, что «Хезболла» разместила в столице Ливана высокоточные ракеты, которые угрожают израильской территории. МИД Ливана называет обвинения Израиля «оправданием собственной агрессии».

Читайте также: Ливан отрицает наличие ракетных объектов «Хезболлы» в Бейруте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить