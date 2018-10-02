Мишель Аун: Ливан ответит на «любую агрессию» Израиля

Бейрут, , 18:04 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун заявил, что страна готова к ответу на «любую агрессию» Израиля, 2 октября передает агентство Associated Press.

По словам Ауна, «необоснованные» заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ракетных объектах «Хезболлы» в Бейруте являются «новой угрозой… в отношении суверенитета Ливана».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Нетаньяху заявил в ООН, что «Хезболла» разместила в столице Ливана высокоточные ракеты, которые угрожают израильской территории. МИД Ливана называет обвинения Израиля «оправданием собственной агрессии».

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