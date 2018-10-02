Минэкономразвития согласовало Стратегию-2035 Воронежской области

Воронеж, , 17:46 — REGNUM Сводное положительное заключение министерства экономического развития РФ по проекту Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года получено 2 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Ключевой документ долгосрочного регионального развития прошел процедуру согласования в федеральных министерствах и ведомствах и получил положительные заключения со стороны всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в том числе — Минтруда, Минздрава, Минфина, Минкультуры, Минспорта, МВД России, а также от Минтранса России, Минэнерго России, Минприроды России, Минстроя России и Федерального агентства по делам национальностей.

Отметим, что к разработке документа привлекалось более 450 специалистов, было создано 14 рабочих групп. Проект Стратегии-2035 прошел процедуру общественного обсуждения, и такой подход позволил учесть основные ожидания жителей региона.

В результате реализации Стратегии-2035 планируется более чем в 3,3 раза увеличить денежные доходы жителей области и более чем в два раза сократить уровень бедности, обеспечить рост масштабов экономики в 3,5 раза, а объема инвестиций в основной капитал — в 4,2 раза. Цели и задачи развития Воронежской области в полной мере согласуются с национальными целями и стратегическими задачами развития страны, изложенными в майском Указе президента РФ 2018 года.

До конца 2018 года Стратегия-2035 будет принята в качестве закона Воронежской области.