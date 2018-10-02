Новый губернатор Алтайского края произвёл первые серьёзные назначения

Барнаул, , 17:47 — REGNUM Новоизбранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня вечером, 2 октября, обозначил несколько персоналий, которые будут работать во вновь формируемом исполнительном органе региона. И судя по фамилиям, обозначенным на официальном сайте, речь идёт о преемственности власти, заявленной перед уходом прежним губернатором — Александром Карлиным, руководившим регионом более 12 лет и теперь ставшим сенатором.

Впрочем, политологи говорят, что назначением столь «разношерстой» команды новый глава региона хотел показать свою готовность консолидировать элиты Алтайского края.

Известно, что представителем губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном Собрании назначена Стелла Штань, имеющая непосредственное отношение к семье бизнесменов с сомнительной репутацией.

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Начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике — пресс-секретарем губернатора Алтайского края назначен топ-менеджер «Сибирской медиагруппы», принадлежащей семье известного производителя БАДов — компании «Эвалар» Дмитрий Негреев.

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Начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров стал действительный государственный советник Алтайского края 1 класса Игорь Гниденко (креатура прежнего губернатора). Тоже самое можно сказать и о назначении руководителем секретариата губернатора Алтайского края администрации губернатора и правительства Алтайского края Олега Гусева и начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению Владимира Поморцева.

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Начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности назначен действительный государственный советник Алтайского края 1 класса Владимир Тарасов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после добровольной досрочной отставки губернатора Александра Карлина российский президент назначил врио главы региона красноярского чиновника, а в прошлом — бизнесмена из компании «Норильский никель» — Виктора Томенко.

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По итогам выборов 9 сентября 2018 года он получил минимальное большинство голосов избирателей. Поскольку протестное население на Алтае традиционно велико, только чудо и отказ от выставления своего реального кандидата оппозицией спасло регион от второго тура.