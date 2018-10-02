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Германия призывает переименовать Македонию несмотря на провал референдума

Политика

Переименование страны «проложить путь» в НАТО и ЕС

Берлин, 2 октября 2018, 17:50 — REGNUM  Правительство Германии призывает Македонию продолжить процесс переименования страны по соглашению с Грецией, 2 октября передает агентство Associated Press.

По словам Стефана Зайберта, представителя канцлера Ангелы Меркель, только переименование страны может «проложить ей путь» в НАТО и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября на референдуме в Македонии большинство пришедших проголосовали за переименование страны в «Северную Македонию». Однако из-за низкой явки, вызванной бойкотом противников переименования, голосование признано нелегитимным.

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Переименование Македонии
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