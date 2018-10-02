«Может торговать только своим геополитическим положением» — о Грузии

Москва, , 17:56 — REGNUM НАТО не может категорически отказать Грузии во вступлении в Североатлантический альянс, так как тогда эта страна может взять пророссийский курс. Это 2 октября предположил режиссер Карен Шахназаров в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия не должна выбирать между членством в альянсе и своей территориальной целостностью.

«Грузия может торговать только своим геополитическим положением, — сказал Шахназаров. — Такова ситуация в современном мире для многих стран. Мы освободили Болгарию, и у нас были сердечные отношения. Но в обе мировые войны она воевала против России. И словаки воевали против Советского Союза. НАТО для таких стран — это морковка, которую нужно съесть, и тебя примут в ЕС. Строго говоря, Грузию в таком состоянии держат уже давно».

Также Шахназаров предположил, что позиция НАТО в отношении Грузии объясняется тем, что категорический отказ альянса от принятия в свои ряды Грузии может повлечь за собой приход к власти пророссийски настроенных грузинских политиков.

«Если НАТО скажет: «Грузия никогда не будет в НАТО», то там [в Грузии] к власти могут прийти силы, которые скажут: «Хватит, и мы пойдём в сторону РФ», — сказал Шахназаров. — А терять Грузию не хочется. Её геополитическое положение на Чёрном море серьёзное».

Напомним, как стало известно ранее, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступая 2 октября на пресс-конференции в Брюсселе заявил:

«НАТО полностью поддерживает территориальную целостность Грузии. Решение саммита в Бухаресте остается в силе, и Грузия со временем может стать членом НАТО. Она не должна выбирать между своей территориальной целостностью и членством в альянсе».