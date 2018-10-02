Пашинян заявил о проведении в декабре внеочередных парламентских выборов

Ереван, , 17:37 — REGNUM В декабре в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 2 октября, в беседе с журналистами в парламенте Армении.

Kак сообщает корреспондент ИА REGNUM, говоря об инициированной бывшей правящей Республиканской партией Армении (РПА) поправках в регламент Национального собрания, Пашиняна сказал, что сегодня в парламенте произошло очень важное в негативном смысле событие.

«РПА и кажется не только РПА в очередной раз показала, что они не правильно оценивают внутриполитическую ситуацию в Армении, и то, что произошло не может остаться без последствий. Я по этому поводу планирую сделать очень важное заявление», — сказал глава армянского правительства после встречи со спикером парламента, представителем РПА Ара Баблояном.

Пашинян заявил, что регламент парламента РПА пытается изменить в связи с намерением властей провести внеочередные выборы.

«Если до этого обсуждался вопрос о том, если в Армении контрреволюция, то сейчас можно официально заявить, что в Армении есть контрреволюция. Контрреволюция — это те политические силы, которые поддержали или собираются поддержать этот проект. Меня заверяют, что проект представлен тремя политическими силами. Любой тот депутат, который заявит, что поддерживает этот проект, то да, официально заявляю, что он представитель контрреволюции, и он желает, чтобы коррупционная система взяла реванш, и мы, естественно, не позволим, чтобы это произошло», — заявил премьер-министр.

По его словам, после последних событий необходимо констатировать, что в декабре 2018 года в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы.

На вопрос о том, с помощью общественного давления он планирует добиться проведения выборов, Пашинян ответил, что в Армении установлено прямое народное правление.

«Если выяснится, что в ранге премьера я не представитель народа, то выборы не состоятся, а если выяснится, что в ранге премьер я представитель народа, то выборы состоятся», — подытожил Пашинян.

Депутаты парламента Армении в ходе заседания парламента сегодня, 2 октября, обсудили предложенные Республиканской партией Армении изменения в закон «О регламенте Национального Собрания».

Как сообщает Новости-Армения, изначально поправка в закон касалась лишь необходимости обязательного присутствия представителя правительства на заседаниях Национального собрания при обсуждении законопроектов, получивших положительное заключение правительства. Однако, как отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер парламента от Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян были представлены предложения депутатов, которые также включены в законопроект.

По её словам, в законе «О регламенте НС» нет регулирования форс-мажорных или чрезвычайных обстоятельств, препятствования проведению как текущих, так и специальных или внеочередных заседаний. Поэтому появилась необходимость урегулировать случаи, когда в ходе заседания создаются препятствия или становится невозможным участие депутатов по каким-либо причинам.

«Регулирование касается двух аспектов — если заседание не может быть проведено, поскольку не обеспечен кворума и если для проведения заседания есть необходимый кворум, но создается препятствие для участия депутатов или возникли обстоятельства, из-за которых действия спикера (или другого ведущего заседание) не дают результата. Тогда предлагается приостановить заседание и продолжить после ликвидации препятствующих обстоятельств», — сказала Ованнисян.

Как отметил первый замминистра юстиции Артур Ованнисян, выступающий в качестве содокладчика со стороны правительства, данные поправки нацелены на создание искусственных преград для роспуска парламента.

Он сказал, что согласно действующему законодательству, если премьер-министр подает в отставку, а парламент дважды не может его избрать, то он распускается в силу права и назначаются внеочередные выборы.

«Фактически, если будет принято решение о проведении внеочередных выборов и премьер подаст в отставку, но договоренность будет нарушена, то народ не сможет выразить свою позицию и протест», — сказал Ованнисян.

Как отметил член фракции «Елк» Эдмон Марукян, предложенными поправками фактически пресекается попытка распустить парламент, если депутаты не смогли принять в нем участие.

Но, по его словам, попытка РПА неудачная, поскольку законопроект не решает проблемы, ведь по Конституции если в течение 14 дней парламент не принимает решения по кандидатуре премьер-министра, то он должен быть распущен.

«Хотя и предлагаются изменения, чтобы предотвратить возможность роспуска парламента, но попытка неудачная, поскольку сроки предусмотрены Конституцией, а внести в нее изменения парламент не может», — сказал Марукян.

Депутат от фракции «Царукян» Геворк Петросян наоборот, считает поправки уместными, чтобы не чинились препоны для деятельности госструктуры.

«Не надо переводить поправки в плоскость своих предположений или личных интересов. Если парламент должен осуществлять стабильную деятельность, то мы страхуем себя от возможных препятствий и нигде не сказано, что это связано с заявлениями или намерениями премьер-министра. Это юридический вопрос, а не сфера домыслов и предположений, не надо фантазировать и гадать», — сказал Петросян.

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