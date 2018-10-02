Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей

Москва, , 17:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин своим указом назначил Игоря Артамонова исполняющим обязанности губернатора Липецкой области, а Вадима Шумкова — Курганской области.

Про Шумкова известно, что он был вице-губернатором Тюмени.

Напомним, ранее губернаторы Липецкой и Курганской областей заявили о своем желании уйти в отставки.