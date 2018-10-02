Вторник, 2 Октября 2018 года
18:49:24 МСК

Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей

Политика

Подписаны соответствующие указы

Москва, 2 октября 2018, 17:36 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин своим указом назначил Игоря Артамонова исполняющим обязанности губернатора Липецкой области, а Вадима Шумкова — Курганской области.

Про Шумкова известно, что он был вице-губернатором Тюмени.

Напомним, ранее губернаторы Липецкой и Курганской областей заявили о своем желании уйти в отставки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения глав регионов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить