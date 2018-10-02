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Глава Пентагона пообещал Франции поддержку в Мали

Политика

«Мы не собираемся сокращать эту поддержку»

Париж, 2 октября 2018, 17:59 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил журналистам, что США продолжат оказывать военную поддержку Франции в Мали, 2 октября передает агентство Associated Press.

«Мы не собираемся сокращать эту поддержку», — пояснил Мэттис журналистам на переговорах в Париже.

По словам министра обороны Франции Флоренс Парли, Мэттис пообещал, что «никакие изменения» в проведении операций или численности вооруженных сил США в Африке не повлияют на их поддержку французским сил в регионе.

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Военное влияние США в мире
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