Глава Пентагона пообещал Франции поддержку в Мали

Париж, , 17:59 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил журналистам, что США продолжат оказывать военную поддержку Франции в Мали, 2 октября передает агентство Associated Press.

«Мы не собираемся сокращать эту поддержку», — пояснил Мэттис журналистам на переговорах в Париже.

По словам министра обороны Франции Флоренс Парли, Мэттис пообещал, что «никакие изменения» в проведении операций или численности вооруженных сил США в Африке не повлияют на их поддержку французским сил в регионе.

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