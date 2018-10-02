Вторник, 2 Октября 2018 года
18:48:16 МСК

Лукашенко потребовал отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Политика

Ранее власти Белоруссии в порядке эксперимента приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя ночью с 1 октября в Минске и ряде районов страны

Минск, 2 октября 2018, 17:32 — REGNUM  Ограничения на продажу алкоголя в торговой сети в ночное время, которые были введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне, в ближайшее время будут отменены. Такое решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили агентству «БелТа» в администрации главы государства.

«Президент (Александр Лукашенко) … принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — отметили в администрации.

Напомним, ранее власти Белоруссии в порядке эксперимента приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя ночью с 1 октября в Минске и ряде районов страны.

Читайте также: Лукашенко: Белоруссия не держит секретов в военной технике от Узбекистана

А также: Белоруссия укрепляет границы с Украиной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограничения розничной продажи алкоголя
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить