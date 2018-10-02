Лукашенко потребовал отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Минск, , 17:32 — REGNUM Ограничения на продажу алкоголя в торговой сети в ночное время, которые были введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне, в ближайшее время будут отменены. Такое решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили агентству «БелТа» в администрации главы государства.

«Президент (Александр Лукашенко) … принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — отметили в администрации.

Напомним, ранее власти Белоруссии в порядке эксперимента приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя ночью с 1 октября в Минске и ряде районов страны.

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