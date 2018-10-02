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Одесситы поступят как крымчане, «дай им возможность» — о настроениях

Политика

Украина способна удержать свою целостность только силой

Одесситы поступят как крымчане, «дай им возможность» — о настроениях
Цитата из х/ф «Концерт фронту». Реж. Михаил Слуцкий. 1942. СССР
«Ты ж одессит, Мишка!»

Москва, 2 октября 2018, 17:35 — REGNUM  Не только жители Крыма и Донбасса испытывают желание выйти из состава Украины и быть с Россией, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина»). Он выступил 2 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

Полемизируя с украинскими экспертами о референдумах в Крыму и Донбассе, Журавлев отметил, что подобные устремления распространены среди украинцев.

«Зря вы думаете, что в Харькове, Одессе другие настроения. И вы хорошо знаете, какие там настроения. Не случайно вы в Одессу двигаете свои подразделения, потому что прекрасно понимаете, что кроме как силой удержать эти регионы вы не можете. Дай им сегодня возможность, они поступят также, как крымчане», — заявил Журавлев.

Напомним, в марте 2014 году был проведен референдум о статусе Крыма, где подавляющее большинство населения проголосовало за вхождение в состав России. В мае 2014 года голосование прошло в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Политическая жизнь Украины
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