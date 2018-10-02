Вторник, 2 Октября 2018 года
18:48:14 МСК

Террористы атаковали военный конвой в Пакистане

Политика

Погибли трое военных

Исламабад, 2 октября 2018, 17:51 — REGNUM  Жертвами подрыва конвоя на юго-западе Пакистана стали трое военных, 2 октября передает агентство Associated Press.

Террористическое нападение произошло в районе Аваран провинции Белуджистан. Бомба была заложена вблизи шоссе и приведена в действие дистанционно.

В настоящий момент неизвестно, кто отвечает за нападение — в районе действуют как радикальные исламисты, так и сепаратисты Белуджистана.

Читайте также: «Подходы Пакистана и США к вопросам борьбы с терроризмом разные»

Читайте развитие сюжета: Иран сообщил о результатах ракетных ударов, нанесенных в ответ на теракт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить