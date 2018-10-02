Террористы атаковали военный конвой в Пакистане

Исламабад, , 17:51 — REGNUM Жертвами подрыва конвоя на юго-западе Пакистана стали трое военных, 2 октября передает агентство Associated Press.

Террористическое нападение произошло в районе Аваран провинции Белуджистан. Бомба была заложена вблизи шоссе и приведена в действие дистанционно.

В настоящий момент неизвестно, кто отвечает за нападение — в районе действуют как радикальные исламисты, так и сепаратисты Белуджистана.

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