Курды подтвердили провал переговоров с Дамаском

Дамаск, , 17:23 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает, что Сирийский демократический совет подтвердил провал переговоров с Дамаском. СДС является политическим крылом Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Основу этих сил составляют курдские вооруженные отряды.

Переговоры между СДС и сирийским правительством проходили в течение нескольких недель в городе Камышлы и в столице Сирии.

По словам пресс-секретаря СДС Амджада Отмана, переговоры с Дамаском прекратились не из-за давления США, а из-за ограниченного пути, заданного правительством, которого было недостаточно для достижения какого-либо прогресса. Он также отметил, что США являются важным партнером в борьбе с терроризмом, и их роль будет значительной в будущем при любой политической ситуации.

Амджад Отман добавил, что «поездка в Дамаск была независимым решением, и мы по-прежнему открыты для продолжения диалога с Дамаском».

Это заявление Сирийского демократического совета является своеобразным ответом на мнение, которое по данному вопросу высказал глава МИД Сирии Валид Муаллем. Он сказал, что США преднамеренно срывают диалог сирийского правительства с курдами.

ИА REGNUM ранее сообщало о действиях США по срыву диалога между Дамаском и курдским движением.