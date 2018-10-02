СМИ связали заявление об отставке мэра Владивостока со взломом его аккаунта

Владивосток, , 17:20 — REGNUM Заявление мэра Владивостока Виталия Веркеенко об уходе в отставку, опубликованное в Facebook, является удивительным феноменом, заявил 2 октября временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко порталу topnews.ru.

По словам Олега Кожемяко, о намерении мэра Владивостока уйти со своей должности он узнал из соцсетей, тогда как менее суток назад на селекторном совещании с участием Веркеенко обсуждались рабочие вопросы и ничего подобного не звучало.

«Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из сообщения в инстаграме, которое мне принесла пресс-служба», — цитирует портал слова Кожемяко.

Врио главы Приморского края подчеркнул, что на 2 октября назначено совещание по вопросу ремонта городских дорог. Олег Кожемяко особо отметил, что еще не успел познакомиться с мэром Владивостока и еще только планировал посетить город и войти в курс муниципальных дел.

«Весьма странное решение, и я никогда подобных вещей не встречал… Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти, краевого уровня такие вещи так не делаются», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Стоит отметить, что ряд местных СМИ сообщил о взломе аккаунта главы муниципалитета Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Виталий Веркеенко пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

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