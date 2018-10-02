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Назначена дата дополнительных выборов в Ростовскую гордуму

Политика

Голосование по двум округам пройдёт 23 декабря

Ростов-на-Дону, 2 октября 2018, 17:11 — REGNUM  В Ростове-на-Дону назначена дата дополнительных выборов в муниципальный парламент шестого созыва. Так, голосование по двум округам пройдёт 23 декабря 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы 2 октября.

Дополнительные выборы народных избранников по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 3 и Первомайскому одномандатному избирательному округу № 18 решено провести в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Михаила Гнутова и Игоря Бережного.

Так же досрочно прекращены полномочия депутата Елены Мелиховой в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о досрочном освобождении пяти мандатов в городской думе. В связи с избранием депутатами регионального парламента гордуму покинули Геннадий Рябоконов, Сергей Ковалёв, Павел Бережной, Ашот Хбликян. Народный избранник Игорь Бережной сложил свои полномочия «по собственному желанию». Гнутов покинул муниципальный парламент в апреле 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо депутатов гордумы Ростова-на-Дону перейдут в областное ЗС

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