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Леонид Кучма завершает работу в Контактной группе по Украине

Политика

В связи с достижением 80 лет

Леонид Кучма завершает работу в Контактной группе по Украине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Леонид Кучма

Минск, 2 октября 2018, 17:11 — REGNUM  Экс-президент Украины Леонид Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в трехсторонней контактной группе в связи с возрастом, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

«Мы уважаем решение Леонида Даниловича Кучмы завершить работу в Контактной группе в связи с достижением 80-летнего возраста», — сказал полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Грызлов выразил надежду, что «ценности диалога, в конечном счете, возобладают в украинской политике и помогут разрешить существующий конфликт на Донбассе».

28 сентября экс-президент Украины Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в трехсторонней контактной группе.

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Гражданская война на Украине
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