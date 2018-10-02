Леонид Кучма завершает работу в Контактной группе по Украине

Минск, , 17:11 — REGNUM Экс-президент Украины Леонид Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в трехсторонней контактной группе в связи с возрастом, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

«Мы уважаем решение Леонида Даниловича Кучмы завершить работу в Контактной группе в связи с достижением 80-летнего возраста», — сказал полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Грызлов выразил надежду, что «ценности диалога, в конечном счете, возобладают в украинской политике и помогут разрешить существующий конфликт на Донбассе».

28 сентября экс-президент Украины Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в трехсторонней контактной группе.