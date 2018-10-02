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Грызлов: Разведение сил в районе Станицы Луганской намечено на 5 октября

Политика

Состоялось заседание

Грызлов: Разведение сил в районе Станицы Луганской намечено на 5 октября
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Борис Грызлов

Минск, 2 октября 2018, 17:10 — REGNUM  Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине договорились о разведении сил в районе Станицы Луганская. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом сообщил журналистам полпред России в группе Борис Грызлов.

«На заседании Контактной группы участники договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской с 5 октября 2018 года», — сказал Грызлов.

Кроме того, отметил он, Контактная группа продолжила обсуждение пакета дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня.

«К сожалению, украинская сторона не согласилась с предложением, поддержанным ОБСЕ, Россией, ДНР и ЛНР, о запрете на обстрелы гражданских объектов и запрете ведения разведовательно-диверсионной деятельности на территориях сторон конфликта», — заявил полпред России.

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