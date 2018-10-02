Из-за беспорядков на западе Эфиопии стали беженцами 70 тыс. человек

Аддис-Абеба, , 16:42 — REGNUM По сообщению властей Эфиопии, в результате этнических столкновений на западе Эфиопии в центральные районы страны бежали не менее 70 тыс. человек, 2 октября передает агентство Associated Press.

Беспорядки в районе Бенишангуль-Гумуз начались в пятницу 28 сентября. Нападению подвергались, прежде всего, представители народности оромо. Известно о гибели четверых местных чиновников, число жертв среди гражданского населения пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в провинции Оромия произошли столкновения между радикальными представителями народности оромо и представителями этнических меньшинств. За два дня в поселениях Ашва Меда, Катаи и Фили Доро погибли 23 человека.

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