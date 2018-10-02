Инцидент в Южно-Китайском море мог быть спровоцирован ВМС США намеренно

Москва, , 16:38 — REGNUM Инцидент с китайским и американским эсминцами в Южно-Китайском море стоило бы рассмотреть с несколько иной, внешнеполитической точки зрения, поскольку спорная ситуация и искусственные китайские острова в этом регионе возникли не вчера и исчезнут не завтра, считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее официальный представитель Тихоокеанского флота США Чарльз Браун заявил, что китайский военный корабль Luyang провел «небезопасный и непрофессиональный» маневр рядом с американским эсминцем USS Decatur в Южно-Китайском море. Сближение китайского корабля с американским эсминцем у спорных островов носило обоснованный и правомерный характер, заявил МИД Китая.

Позицию Китая в этом вопросе, которая отличается крайней жесткостью и неуступчивостью, прекрасно знают все участники этого территориального спора. Поэтому реакция китайских военных на «визит» эсминца США в эту зону была более чем предсказуема. Ни о каких неожиданных обострениях речь тут идти не может.

А теперь посмотрим на последствия инцидента. По информации телеканала CNN, именно из-за него министр обороны США Джеймс Мэттис отменил свой визит в Китай, ранее запланированный на октябрь этого года. Фоном визита главы Пентагона в Пекин стали бы санкции, ранее введенные Вашингтоном против высокопоставленных китайских военных за покупку российских вооружений.

Нетрудно себе представить, какой «теплый» прием с их стороны был бы оказан Джеймсу Мэттису. Можно вспомнить унизительную ситуацию, в которую поставили предыдущего президента США Барака Обаму в китайском аэропорту. Не исключено, что американского министра обороны встретили бы не менее изобретательно, зафиксировав всё происходящее на видео.

Так что вполне вероятно, что инцидент в Южно-Китайском море был спровоцирован ВМС США намеренно, с целью организовать благоприятный предлог для отмены поездки главы Пентагона в Китай.

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