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Увольнение главы Зауралья оказалось неожиданностью для местной элиты

Политика

Отставку губернатора Курганской области Алексея Кокорина прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM зам председателя регионального парламента Евгений Кафеев

Курган, 2 октября 2018, 16:32 — REGNUM  Губернатор Курганской области Алексей Кокорин оставил должность по собственному желанию 2 октября. Несмотря на «пророческие» публикации в СМИ, для многих это оказалось неожиданностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как неожиданную охарактеризовал новость об отставке заместитель председателя Курганской областной думы Евгений Кафеев, находившийся в это время на совещании у полномочного представителя президента РФ в УрФО.

«Только что прочитал информацию об увольнении Алексея Геннадьевича. Сложно комментировать — это его личное решение как человека. Возглавлять регион — тяжелая работа, тем более такой сложный регион, каким является Курганская область», — считает Кафеев.

По мнению депутата, Кокорин работал на благо региона, как мог. Поэтому решение об увольнении принял обдуманно и взвешенно, учитывая ситуацию.

«Будем ждать назначения врио от администрации президента. У меня, есть предположения, кто может занять пост руководителя Зауралья. Считаю, это будет человек из другого региона. Вероятнее всего из Тюменской области — мы во многом схожи: она близка к нам и территориально, и в отношении аграрных условий. Да и Тюмень — кузница кадров», — говорит эксперт.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в качестве вероятного претендента на пост врио главы Зауралья называют замгубернатора Тюменской области по инвестициям Вадима Шумкова. Официальных данных о преемнике пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Курганскую область возглавит тюменский вице-губернатор?

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Отставки и назначения глав регионов РФ
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