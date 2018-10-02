В Венгрии Украину назвали «неуспешным проектом Запада»

Москва, , 16:46 — REGNUM Украина является проектом Запада, не добившимся успеха, считает известный венгерский историк Тамаш Краус. Он выступил 2 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Украина — это неуспешный проект Запада. Там политика ложная, пронацистская. Думают о себе, что они живут в однонациональном государстве. Этот этнонационалистический режим хочет ограничить использование родного языка всех национальностей Украины, кроме так называемых украинцев, которые говорят только по-украински или хотят только по-украински говорить, потому что это идеологический бетон нового государства. С другой стороны, политика ложная, потому что в Раде много депутатов владеют двумя гражданствами», — заявил Краус.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье. Впрочем, никаких доказательств при этом не привел.

Отношения Украины и Венгрии осложнились после новости о выдаче венгерских паспортов в городе Берегово Закарпатской области. Следом прозвучали несколько заявлений с обеих сторон, в том числе и на высоком уровне.