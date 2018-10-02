Скандальная профилактика, цвет волос, громкий приговор: сентябрь в Прикамье

Наталья Хомутова, , 17:44 — REGNUM

В Пермском крае из политических событий главным стали выборы депутатов в муниципальных образованиях. В Чайковском по результатам голосования в гордуме перевес оказался на стороне оппозиции. В сентябре скандалы разразились в педагогической сфере: сначала относительно навязывания педагогам контроля за детьми и их семьями — вплоть до мониторинга холодильников в их домах, затем относительно дресс-кода, когда из-за цвета волос ученицу элитной гимназии отстранили от занятий. В центре внимания оказалась кизельская школа, где на уроке скончался ученик. Федеральную огласку получил приговор пермскому пенсионеру за выращивание мака на огороде. За пожилого человека вступился депутат госдумы, а прокуратура потребовала пересмотра дела.

Политический перевес

На территории Пермского края 9 сентября состоялись выборы депутатов муниципального и районного уровней. Завершились 183 избирательных кампании. Партия власти традиционно получила большинство мандатов по региону в целом, однако в ключевых территориях «Единая Россия» проиграла. Так, например, в Чайковском большинство депутатов гордумы составил оппозиционный блок — 13 депутатов против 12 единороссов. Председателем стал либерал-демократ.

Лидер краевого отделения ЛДПР Олег Постников обратил особое внимание на то, что из 12 депутатов, прошедших в думу Чайковского по спискам «Единой России», только четыре депутата являются членами этой партии. Таким образом, только 16% депутатов представляют партию власти во вновь избранном органе.

В Кунгуре из 21 мандата «Единой России» досталось 10. В городской думе Добрянки «Единую Россию» будут представлять четыре человека, оппозицию («Справедливую Россию» и ЛДПР) — трое, а большинство мандатов у самовыдвиженцев — 13.

Провал «Единой России» на выборах некоторые эксперты связывают с протестным голосованием. Между тем региональное отделение «Единой России» не считает результаты местных выборов провальными: где-то партия выигрывает, а где-то совершает ошибки, которые будет исправлять.

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Скандальное табу гимназии

Пермь удостоилась в сентябре федерального внимания. Широкую огласку получил скандал вокруг дресс-кода в элитной гимназии. Двух гимназисток 7 сентября отстранили от занятий из-за претензий к их внешнему виду.

Мать одной их девочек, депутат горсовета Перми Надежда Агишева заявила, что дочь пойдет в школу и не будет устранять замечания. Нарушением, с точки зрения администрации образовательного учреждения, стали розовые волосы. Примечательно, что прическа девушки не выглядела вульгарной.

Строгий дресс-код вызвал бурную реакцию в соцсетях. Народ обсуждал требования к внешнему виду в других школах и отмечал в ряде случаев перегибы.

На ситуацию отреагировали омбудсмены и прокуратура. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал инцидент дискриминацией в чистом виде, а уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова — нарушением прав ребенка на образование.

10 сентября, после выходных дней, девочки пошли в школу. До занятий обеих допустили. Однако Надежда Агишева сообщила на своей странице в соцсети, что у дочери на пункте охраны деактивировали школьную карту.

Скандал вокруг дресс-кода в гимназии пошел на спад после того, как 19 сентября прокуратура края заявила о результатах проверки — общеобразовательное учреждение незаконно отстранило учениц от занятий — и опротестовала отдельные пункты локального нормативных акта. В отношении гимназии и ее директора возбудили административные дела.

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Скандальная профилактика

Еще один скандал, в который оказались втянуты и педагоги, профилактики и раннего выявления неблагополучных семей. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) утвердила документ, согласно которому учителя должны ходить по домам своих учеников и заполнять специальный акт, где отдельным пунктом значится «мониторинг холодильников». Педагоги должны давать оценку ассортимента продовольствия, жилищно-бытовым условиям проживания.

В первой половине сентября в школах и детских садах родителей заставили подписывать бланки согласия на психологическое тестирование и сопровождение детей, а также предупреждать о визитах учителей на дом. В бланках указывалось, что бланки согласия собираются на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних.

Документ вызвал возмущение как со стороны родительского, так и со стороны педагогического сообщества. Заговорили о незаконной ювенальной инициативе.

Детский омбудсмен Светлана Денисова считает, что школа должна участвовать в процессе выявления семейного неблагополучия, однако появившийся документ комиссии нуждается в доработке. Ряд положений порядка имеют риски вторжения в частную и семейную жизнь, то есть избыточны. Следует пересмотреть вопрос перекладывания функций социальных работников на классного руководителя.

Когда скандал зашкаливал, наконец, появилась реакция губернатора. Свою позицию глава региона Максим Решетников высказал на личной персональной странице в соцсети. Он заявил, что поручил комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав пересмотреть решение, поскольку чиновники, решая проблемы, перегибают палку и выбирают негодные методы.

И вновь болезненная тема вызвала шквал комментариев и эмоций. Пермяки также недоумевали, почему губернатор узнал о резонансном документе только после того, как он был принят.

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Смерть школьника

В Кизеле 26 сентября произошла трагедия в одной из школ. На уроке физкультуры умер 13-летний мальчик.

По данным минздрава, у ребенка произошла остановка сердца. Бригада скорой помощи прибыла быстро. После реанимационных мероприятий сердце школьника забилось, однако потом вновь последовала остановка. До приезда в больницу ребенок скончался.

Силовики возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены судмедэкспертизы.

Резонансный приговор

Пермский край вновь оказался в федеральной повестке. Поводом стал приговор пенсионеру за мак на огороде. Суд признал 64-летнего жителя деревни виновным в незаконном культивировании крупной партии (467 кустов мака) растений, содержащих наркотические средства. Наказанием стал условный срок в один год. Однако судебный вердикт вызвал гнев народа. За пенсионера вступился депутат Госдумы Игорь Сапко. Он приехал домой к пожилому мужчине и предложил юридическую помощь.

Кроме того, краевая прокуратура предложила направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение и внесла апелляционное представление.

Пенсионер утверждает, что не выращивал специально мак на приусадебном участке. На огород семена попали с новым грунтом.

Между тем, по словам экспертов, вид мака, выявленный на огороде пермяка, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно.

Омбудсмен Павел Миков считает, что пожилой мужчина стал заложником ситуации, в которую попал по вине своих близких, а вынесенный судом приговор отвечает принципам гуманизма, сообщает портал v-kurse.ru.

В СМИ появилась противоречивая информация, что мужчина прикрывал сына-наркопотребителя, но с другой стороны адвокат утверждал, что в семье пожилого человека нет наркозависимых, сам фигурант громкого дела также не является наркоманом.