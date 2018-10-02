Киргизия потратила 8,5 млрд рублей на обслуживание внешнего долга

Бишкек, , 16:10 — REGNUM За 9 месяцев 2018 года правительство Киргизии направило на обслуживание государственного долга свыше 18 млрд 802,1 млн сомов (более 17,9 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

Из указанной суммы свыше 8 млрд 996,4 млн сомов (более 8,5 млрд рублей) ушли на выплаты по внешним долговым обязательствам, и еще свыше 9 млрд 805,7 млн сомов (-более 9,3 млрд рублей) — на обслуживание внутреннего долга.

На заработные платы работникам бюджетных организаций государство в этот период выделило около 20 млрд 745,5 млн сомов (свыше 19,7 млрд рублей), на пособия по социальной помощи населению и пособия по социальному обеспечению — более 6 млрд 441,1 млн сомов (свыше 6,1 млрд рублей).

В общей же сложности по состоянию на 1 октября 2018 года из республиканского бюджета на затраты по ведомственной классификации направлено более 93 млрд 69,9 млн сомов (свыше 88,6 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что доходы республиканского бюджета Киргизии в 2017 году превысили 140 млрд сомов (133,3 млрд рублей по текущему курсу), а расходы составили более 140,6 млрд сомов (133,9 млрд рублей). Таким образом, дефицит казны в минувшем году превысил 0,6 млрд сомов (более 570 млн рублей).