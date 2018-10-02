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Владимирский депутат пытается защитить честь от КПРФ

Политика

Иван Алтухов подал в суд иск о защите чести и достоинства после обвинений о членстве в двух партиях

Владимир, 2 октября 2018, 16:10 — REGNUM  Депутат заксобрания Владимирской области от Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к КПРФ, которая обвиняла его в членстве в двух партиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда, иск будет рассмотрен 4 октября. В качестве третьих лиц к делу привлечены издания «Зебра ТВ», «Томикс 33» и «33 Полит Инфо».

Ранее в суде сообщали, что, по мнению Ивана Алтухова, КПРФ специально распространила сведения о том, что кандидат в депутаты и губернаторы является членом сразу двух объединений — «Партии возрождения России» и Коммунистической партии социальной справедливости. Сделано это якобы было для того, чтобы нанести ущерб репутации Ивана Алтухова и подорвать доверие партии к нему.

ИА REGNUM напоминает, что Иван Алтухов баллотировался в губернаторы Владимирской области от Коммунистической партии социальной справедливости. Во время избирательной кампании в КПРФ заявили, что он является членом двух партий. Партия даже направляла в суд заявление об аннулировании регистрации кандидата, однако в суде эта информация не подтвердилась. После Иван Алтухова сам снялся с предвыборной гонки. Однако ему удалось пройти в законодательное собрание региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять партий проходят во владимирское заксобрание

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