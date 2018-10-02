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МИД Индонезии: 84 иностранца пострадали в результате землетрясения

Политика

Министерство иностранных дел Индонезии в настоящее время пытается эвакуировать всех иностранцев, о судьбе восьми граждан ничего не известно

Джакарта, 2 октября 2018, 16:13 — REGNUM  Представитель министерства иностранных дел Индонезии Арманманта Нассир заявил, что на основе информации, полученной с Центрального Сулавеси, как минимум 84 иностранца пострадали в результате землетрясения и цунами в Индонезии, сообщает Sindonews.

В настоящее время МИД Индонезии заявил о восьми иностранцах, судьба которых неизвестна. «Из 84 человек мы не смогли связаться только с восемью иностранными гражданами. Однако мы продолжаем пытаться выяснить, где они находятся», — продолжил Арманманта Нассир.

Издание отмечает, что министерство иностранных дел Индонезии в настоящее время пытается эвакуировать иностранных граждан, места нахождения которых известны.

«Сейчас мы сосредоточены на поиске восьми человек, о которых мы еще ничего не знаем. Известно, что это граждане Южной Кореи, Франции и Бельгии», — отметил представитель МИДа.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси.

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Землетрясения
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