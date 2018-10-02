На встрече в Кремле Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах

Москва, , 15:57 — REGNUM Двусторонние отношения и ситуация на Балканах стали основными темами, затронутыми на встрече президента РФ Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича, состоявшейся сегодня, 2 октября, в Кремле. Как сообщает пресс-службе администрации президента РФ, в начале беседы российский лидер с удовлетворением отметил устойчивый рост товарооборота, подкрепив свои слова цифрами.

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Названы темы переговоров Путина с президентом Сербии

Глава Сербии в свою очередь напомнил о сложной ситуации на Западных Балканах, отметив, что «Сербия как государство сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне».

«И, несмотря на это, независимо от наших стремлений достичь компромисса, поддержать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения по вопросу Косово и Метохии», — заявил Вучич.

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Также президент Сербии поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство и выразил надежду на дальнейшее укрепление экономических отношений между двумя старании.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз визит президента Сербии Александра Вучича в Москву состоялся в мае 2018 года. Глава государства принял участие в в торжествах по случаю 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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