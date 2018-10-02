В Ингушетию вернулись из Сирии 300 военных полицейских

Магас, , 15:57 — REGNUM Батальон военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады вернулся в Ингушетию после выполнения миротворческих задач на территории Сирии. В селе Троицкоим, куда прибыли более 300 военнослужащих, им был устроен торжественный прием, в котором участвовали их родные, руководство отдельной мотострелковой бригады, сослуживцы, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе главы региона.

На церемонии награждения военных полицейских заместитель командира по работе с личным составом 19-й отдельной мотострелковой бригады Дмитрий Молодцов сообщил, что батальон вернулся с выполнения задач в Сирийской Арабской Республике в полном составе, без потерь. После командировки военные отдохнут и будут готовы к выполнению новых указаний командования.

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Высокая оценка службе ингушских военных была дана руководством Вооруженных сил России. Во время командировки личный состав не раз подвергался серьезным испытаниям — выдерживая минометные обстрелы и взрывы фугасов на маршрутах передвижения колонны. При этом военные полицейские смогли высоко поднять авторитет военной полиции как в нашей стране, так и за рубежом, отметил врио начальника управления обеспечения безопасности и правопорядка ГУ военной полиции ВС РФ Олег Горбунов.

Напомним, это уже третья командировка в Сирию военнослужащих батальона военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады из Ингушетии.

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