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Наблюдатели ОБСЕ нашли в Донбассе украинский «Бук»

Политика

Модернизация позволяет использовать зенитные ракетные комплексы для уничтожения наземных целей

Киев, 2 октября 2018, 15:47 — REGNUM  Зенитно-ракетные комплексы «Бук» украинских силовиков обнаружены в Донбассе Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении миссии.

Беспилотный аппарат миссии 28 сентября зафиксировал три зенитных ракетных комплекса 9K37 («Бук») на железнодорожной станции Рубежное. Станция находится на территории подконтрольной Киеву Луганской области.

На следующий день, 29 сентября, этот же ракетный комплекс находился на грузовике-платформе возле станции, сообщили в миссии РИА Новости.

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, комментируя обнаружение комплексов «Бук», пояснил, что модернизация позволяет использовать их для уничтожения наземных целей. Вероятно, именно для этого они понадобились Киеву в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие, однако украинские силовикии не прекращают обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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