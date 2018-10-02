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Экс-премьер-министр Финляндии Стубб мечтает о кресле главы Еврокомиссии

Политика

Его кандидатуру могут поддержать однопартийцы в Скандинавии и в странах Бенилюкса

Хельсинки, 2 октября 2018, 15:47 — REGNUM  Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб выдвигается в кандидаты на пост главы Европейской комиссии, пишет газета Kurier 2 октября.

50-летний Стубб является членом Европейской народной партии (ЕНП). Он поспорит за право представлять партию на европейских выборах в мае 2019 года с лидером фракции ЕНП в Европарламенте, немцем Манфредом Вебером, которому аналитики отдают предпочтение. Вебера поддерживают канцлеры Германии и Австрии, а Стубб может рассчитывать на поддержку элиты Скандинавии и стран Бенилюкса.

Кто станет кандидатом от ЕНП, решится на тайном голосовании на съезде партии в ноябре. Как сообщало ИА REGNUM, бывший канцлер Австрии Кристиан Керн также выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Европейской комиссии от Социал-демократической партии.

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