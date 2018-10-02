Российский посол поблагодарил Австрию за обеспечение визита Путина

Москва, , 15:26 — REGNUM В МИД России признательны австрийским коллегам за гостеприимство и надежное обеспечение безопасности в ходе посещения российским лидером Владимиром Путиным 18 августа свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Мы признательны нашим партнерам и друзьям в Австрии за проявленное гостеприимство, включая качественное и надежное решение вопросов обеспечения безопасности», — цитирует агентство слова российского дипломата.

Также российский посол заявил, что желает семейного счастья «ярким личностям Карин Кнайсль и ее супругу Вольфгангу Майлингеру».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин отметил, что его поездка в Австрию на свадьбу носила частный характер, российский лидер добавил, что прибыл на торжество по приглашению сочетающихся браком австрийских друзей.

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