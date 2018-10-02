Малайзия предоставит финансовую помощь пострадавшим в Индонезии

Путраджая, Малайзия, , 15:21 — REGNUM Правительство Малайзии предоставит помощь в размере 500 тыс. малайзийских рингитов или около 120 тыс. долларов США пострадавшим в результате землетрясения в Индонезии, сообщает Antaranews.

Кандидат в члены индонезийской палаты представителей избирательного округа Джакарты Диан Исламиати встретилась с заместителем премьер-министра Малайзии Ван Азизой Ван Исмаилом в Путраджае. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию.

«Спасательная команда Малайзии прибыла в Макассар, но пока ей не удается добраться до Палу», — заявил заместитель премьер-министра Малайзии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 и цунами потрясли индонезийский город Палу 28 сентября.

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