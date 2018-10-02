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Новый закон о языке противоречит предвыборной программе Порошенко — эксперт

Политика

Политолог сравнил «Порошенко» с вешателем из Днепропетровска

Киев, 2 октября 2018, 15:20 — REGNUM  Если Верховная рада примет новый закон о языке, это нарушит ещё одно предвыборное обещание действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 2 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Политолог показал копию политической программы Порошенко за 2014 год, в которой сказано:

«Настаиваю на неуклонном соблюдении прав национальных меньшинств… Жить свободно — значит свободно пользоваться родным языком. Буду руководствоваться статьёй 10 конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчёркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю необходимым с целью обеспечить единство украинской политической нации сохранить статус-кво в языковом вопросе».

«Обещайте все, чего хотят, а вешать будем потом»…это логика большинства обещаний президента», — прокомментировал Бортник слова Порошенко, процитировав известную фразу мэра Днепропетровска Бориса Филатова в адрес жителей Крыма.

Напомним, 4 октября Верховная рада рассмотрит несколько законов, призванных заменить так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», который предусматривал свободное использование русского языка в некоторых регионах Украины. По мнению экспертов, новые языковые законы направлены на преследование русского языка и дальнейшую дерусификацию Украины.

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Политическая жизнь Украины
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