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Суд ЕС разрешил властям получать доступ к данным мобильных телефонов

Политика

Если это необходимо для расследования правонарушений

Суд ЕС разрешил властям получать доступ к данным мобильных телефонов
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Взлом

Люксембург, 2 октября 2018, 15:18 — REGNUM  Европейский суд позволил властям получать доступ к идентификационным данным мобильных телефонов граждан Евросоююза при расследовании незначительных правонарушений, передает немецкий телеканал N-TV 2 октября.

Суд в Люксембурге вынес решение, согласно которому следователи могут получать данные мобильных телефонов даже при расследовании мелких преступлений, например, при карманных кражах. Правда, при условии, что это не приведет к серьезному нарушению конфиденциальности затронутых граждан.

Судебным прецедентом послужила кража бумажника с телефоном в Испании. Чтобы вычислить вора, полиция получила идентификационные данные всех людей, которым были совершены звонки с этого телефона в течение 12 дней после кражи.

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