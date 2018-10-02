Суд ЕС разрешил властям получать доступ к данным мобильных телефонов

Люксембург, , 15:18 — REGNUM Европейский суд позволил властям получать доступ к идентификационным данным мобильных телефонов граждан Евросоююза при расследовании незначительных правонарушений, передает немецкий телеканал N-TV 2 октября.

Суд в Люксембурге вынес решение, согласно которому следователи могут получать данные мобильных телефонов даже при расследовании мелких преступлений, например, при карманных кражах. Правда, при условии, что это не приведет к серьезному нарушению конфиденциальности затронутых граждан.

Судебным прецедентом послужила кража бумажника с телефоном в Испании. Чтобы вычислить вора, полиция получила идентификационные данные всех людей, которым были совершены звонки с этого телефона в течение 12 дней после кражи.