Украина грозит ПАСЕ пересмотром основ сотрудничества

Киев, , 15:12 — REGNUM Украинский парламент пересмотрит основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ, если ассамблея снимет ограничительные меры с делегации Российской Федерации в обход резолюций. Об этом говорится в принятом 2 октября заявлении Верховной Рады (№9089).

В частности, Рада выступает против попыток руководства ПАСЕ вернуть полномочия делегации РФ путем внесения изменений в регламент ПАСЕ по требованию РФ, а также против самого факта снятия ограничительных мер в отношении постоянной делегации РФ в ПАСЕ без выполнения законных требований ассамблеи.

«Существующая система правил процедуры, которая предусматривает обжалование полномочий национальных делегаций по сути и по формальным признакам, является эффективным механизмом контроля Парламентской Ассамблеи Совета Европы за соблюдением государствами-членами принципов и ценностей Совета Европы», — говорится в заявлении.

Кроме того, депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко пообещал приехать в Страсбург, чтобы «остановить безумцев от самоубийства».

«Генетическая болезнь «мюнхенского сговора» не только не преодолена, а на пороге нового рецидива. Уже 8 октября в Страсбурге европейские депутаты в ПАСЕ «ради поддержания диалога» готовятся к новому предательству принципов и ценностей — снятие даже символических санкций с России за её агрессию против Украины и оккупацию наших земель. Возвращение делегации России в ПАСЕ — это ценностный и мировоззренческий крах Совета Европы. Я сам поеду в Страсбург, чтобы попытаться остановить безумцев от самоубийства», — написал Ляшко в Фейсбуке.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид считает, если ПАСЕ вернет российскую делегацию и снимет антироссийские санкции, «это будет означать начало конца для самого Совета Европы как институции».

«Если Парламентская ассамблея Совета Европы разрешит России вернуться на свое место, это будет означать начало конца для самого Совета Европы как институции. Потому что стандарты Совета Европы и России несовместимы. Если Совет Европы вернет Россию, это будет значить, что Россия поглотит Совет Европы», — сказала Сыроид 2 октября в кулуарах Рады.

Ранее парламент Литвы специальной резолюцией также призвал ПАСЕ не восстанавливать права российской делегации в этой организации.

Как сообщалось, в октябре ПАСЕ проголосует за или против резолюции, которая навсегда снимет санкции с РФ в Ассамблее и не позволит этому органу накладывать их в будущем. На голосовании настаивает делегация России. Без выполнения этого требования, РФ отказывается уплачивать взносы в бюджет организации.

Напомним, у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждения санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.