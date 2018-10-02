Курганскую область возглавит тюменский вице-губернатор?

Курган, 2 октября 2018, 15:08 — REGNUM Один из вероятных претендентов на пост временно исполняющего обязанности главы Курганской области — замгубернатора Тюменской области по инвестициям Вадим Шумков. Об этом сообщают уральские СМИ.
Предполагается, это Вадим Шумков — представитель богатой Тюмени — станет новым губернатором в «депрессивном регионе», каковым называют Курганскую область.
«Тюмень — кузница кадров: Куйвашев в Екатеринбурге, Шумков — в Курганской области», — сообщает канал в Telegram «Доктор Комаровский».
Однако есть и другие мнения о возможном назначении Шумкова:
«А может это означает другое? Курганская область войдет в тюменскую «матрешку»? Если просто не сольют с Тюменской. Поэтому тюменцы прислали вместо Кокорина своего вице-губернатора», — предполагает «Вечерний рабочий».
Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, информация об отставке Алексея Кокорина появилась 2 октября на сайте регионального правительства. Пресс-служба сообщила, что губернатор уволился по собственному желанию.
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