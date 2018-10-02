В Турции 10 лет тюрьмы получил брат Фетхуллаха Гюлена

Измир, Турция, , 15:06 — REGNUM Более 10 лет проведет в тюрьме Кутбеттин Гюлен, брат оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Он признан виновным в участии в вооруженной террористической организации, сообщает 2 октября агентство Anadolu.

Суд проходил в турецком городе Измир. В качестве наказания Кутбеттину Гюлену назначено 10,5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие власти считают основанную Гюленом организацию FETO террористической, а её членов — причастными к попытке госпереворота в 2016 году. Сам Гюлен находится в США, в штате Пенсильвания, осуждает переворот и заявляет, что не причастен к тем событиям.

Анкара добивается от Вашингтона выдачи Гюлена. Десятки тысяч сторонников проповедника арестованы в Турции.

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