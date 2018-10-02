В ЛНР рассказали, зачем ВСУ перебросили комплексы «Бук» в Донбасс

Луганск, , 14:59 — REGNUM При модернизации зенитных ракетных комплексов «Бук» их можно использовать по наземным целям, что, вероятнее всего, и планируют делать вооруженные силы Украины в Донбассе, заявил 2 октября представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в конце сентября зафиксировали на железнодорожной станции в подконтрольном Украине населенном пункте Рубежное три зенитных ракетных комплекса «Бук».

По словам Марочко, комплекс «Бук» предназначен для распознавания и уничтожения самолётов, вертолётов и крылатых ракет. Однако ни одного из вышеперечисленного вооружения в народных республиках нет.

«При модернизации данных комплексов и установке на них ракет другого класса их можно использовать и по наземным целям, что, вероятнее всего, и планируют делать украинские полководцы», — отметил представитель Народной милиции ЛНР.

Он добавил, что данный факт в очередной раз подтверждает стремление Киева решить конфликт силовым путем и игнорирование украинскими властями Минского процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 августа в Донбассе было объявлено «школьное» перемирие. Несмотря на договоренности, киевские силовики продолжают проводить обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе из тяжелых видов вооружений.

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