СМИ: ФРГ прекратит разведывательные полеты над Сирией и Ираком в 2019 году

Берлин, , 14:57 — REGNUM Германия со следующего года прекратит осуществление разведывательных миссий, а также воздушной дозаправки в рамках операции коалиции США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, сообщает со ссылкой на правительственные документы британское агентство Reuters.

В соответствии с документами, полученными информационным агентством, свои действия в этих странах немецкие ВВС прекратят 31 октября 2019 года. Оснований для такого решения не проводится.

В свою очередь, в документе указывается, что на данный момент дата прекращения миссии немецких военнослужащих, занимающихся подготовкой иракских коллег, не установлена. Правительство страны вернется к этому вопросу 30 апреля.

Напомним, Германия вошла в коалицию во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 2015 года. Вклад Берлина составил 1,2 тыс. военнослужащих, несколько самолетов-разведчиков Tornado, самолета-дозаправщика и фрегата для защиты французского авианосца Charles de Gaulle в водах Средиземного моря.