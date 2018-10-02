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Поддержка Жерара Коломба правительства Франции подверглась критике

Политика

Оппозиция назвала отставку министра внутренних дел Жерара Коломба «настоящей фальшивой отставкой»

Париж, 2 октября 2018, 14:44 — REGNUM  После того, как президент Франции не принял отставку министра внутренних дел Жерара Коломба, оппозиция не стесняется критиковать сложившуюся ситуацию, сообщает Le Figaro.

«Что станет с авторитетом Жерара Коломба? Нельзя остаться министром внутренних дел, если вы не хотите им быть», — заявил бывший министр внутренних дел Франции Жан-Луи Дебре.

«Предложение об отставке Жерара Коломба является сюрреализмом. Министр внутренних дел находится в условиях выживания», — заявил глава партии «Республиканцы!» Лоран Вокье на заседании партии 2 октября.

Вице-президент этой партии заявил, что это «настоящая фальшивая отставка». «Если министр хочет вернуться в свой родной город Лион, может быть, он чувствует себя некомфортно в нынешнем правительстве, и это очень сильный ключ, он показывает слабость этого правительства», — осудили Жерара Коломба на заседании партии.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отклонил прошение министра внутренних дел Жерара Коломба об отставке.

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Политическая жизнь Франции
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