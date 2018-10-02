Представители украинской диаспоры знакомятся с российским Крымом

Симферополь, , 14:36 — REGNUM Прибывших в Крым с ознакомительным визитом представителей украинской диаспоры из семи стран — Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдавии, Грузии, Литвы — впечатлили изменения, произошедшие на полуострове с момента его присоединения к России. Об этом 2 октября рассказала глава украинской общины Республики Крым Анастасия Гридчина.

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Правительство ФРГ раскритиковало визит депутатов в Крым

По её словам, особенно восхитил гостей Крымский мост, которые назвали его «грандиозным зрелищем». По их словам, это грандиозное зрелище, добавила она. Также впечатлили представителей диаспор и темпы развития инфраструктуры.

В рамках двухдневного визита состоится круглый стол на тему: «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».

По мнению вице-премьера крымского правительства — постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, приезд представителей украинской диаспоры на полуостров визитом позволит развеять ложные мифы и пропагандистские штампы о Крыме.

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В Крым стекаются представители украинских диаспор со всего мира

Как сообщало ИА REGNUM, прибывшие с визитом в Крым в конце сентября представители норвежской делегации были поражены темпами развития полуострова. Ранее друзьями Крыма объявила себя делегация депутатов из Германии. На полуострове Представители трёх земельных парламентов ФРГ — Северного Рейна-Вестфалии, Берлина и Баден-Вюртемберга — побывали в начале февраля 2018 года.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались почти 97% жителей полуострова и 95,6% жителей Севастополя. Киев итоги народного волеизъявления не признаёт и считает Крым «временно оккупированной территорией», а РФ называет «агрессором». В свою очередь Москва неоднократно заявляла о законности проведённого референдума.

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