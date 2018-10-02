Волгоградские депутаты поддержали поправки президента к пенсионной реформе

Волгоград, , 14:36 — REGNUM Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 2 октября приняли постановление о поддержке изменений в федеральное законодательство, согласно которым люди предпенсионного возраста получат льготы по налогам на землю имущество, сообщила пресс-служба областного парламента. Депутаты также пообещали проработать вопрос о создании подобных льгот на региональном уровне.

Депутаты поддержали закон «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», который Госдума приняла 26 сентября. Согласно документу, имущественные налоги не будут платить женщины от 55 лет и мужчины, которым исполнилось 60 лет. Этот законопроект стал исполнением поручения о смягчении пенсионной реформы, которое президент Владимир Путин дал во время обращения к жителям России.

«На заседании областной думы мы единогласно поддержали этот законопроект. Полагаю, что это будет, действительно, дополнительной социальной гарантией для граждан нашей страны», — сказал зампредседателя думы Сергей Булгаков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты Волгоградской областной думы приняли закон о сохранении региональных льгот людям предпенсионного возраста. Теперь на льготы, которые ранее были положены только тем, кто уже вышел на пенсию, будут иметь право женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. В частности, у людей предпенсионного возраста сохранится право на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ, льготный проезд, социальное пособие, обеспечение слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями.

Об этом: В Волгограде сохранили льготы людям предпенсионного возраста