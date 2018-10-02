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Врио главы Кабардино-Балкарии: отставки правительства ждать не стоит

Политика

Но возможны обновления и перестановки

Нальчик, 2 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Правительство Кабардино-Балкарии будет продолжать работать в своем прежнем составе. Новый руководитель республики Казбек Коков распускать министров и набирать новую команду не планирует. По его словам, отставка правительства произойдет только после выборов главы субъекта.

«Отставки правительства ждать не стоит, отставлено оно будет только после выборов — мной или другим главой региона, которого выберут жители республики», — цитирует Кокова ТАСС.

При этом врио главы не отрицает, что возможны какие-то перестановки и обновления. Пока, как отметил Коков, он будет изучать команду и делать соответствующие выводы. В первую очередь в работе останутся профессионалы в своем деле, компетентные, порядочные, ответственные люди, умеющие доводить начатое до конца, подчеркнул врио главы КБР.

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Напомним, 26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Бывший до этого руководителем республики Юрий Коков назначен на работу заместителем секретаря Совбеза РФ.

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Отставки и назначения
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