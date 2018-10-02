Архангельск готовится к форуму «Арктика – территория диалога»

Архангельск, , 14:31 — REGNUM Вопросы логистики, подготовки площадок форума и выставочной зоны обсудили в Архангельске на межведомственном совещании по подготовке и проведению V Международного арктического форума в апреле 2019 года. Совещание состоялось под председательством советника Президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.

Участники совещания проработали детали использования помещений, выделенных для проведения деловой программы и рассмотрели меры по улучшению системы функционирования международного аэропорта Архангельск, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

Площадкой проведения пленарного заседания форума «Арктика — территория диалога», как и в 2017 году, утверждён театр драмы им. М.В. Ломоносова.

Руководителям профильных региональных ведомств поручено принять участие в работе по планированию, размещению и монтажу объектов выставочного сегмента с презентацией потенциала социально-экономического развития Арктической зоны.

— В течение ближайшего месяца необходимо решить вопросы, которые мы сегодня обсудили. От этого зависит уровень проведения форума в 2019 году и, как следствие, развитие российской Арктики и Архангельской области, — подчеркнул Антон Кобяков. — Прошу сделать акцент на подготовке выставочных павильонов, поскольку они традиционно привлекают внимание со стороны гостей форума.

Напомним, международный форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Впервые форум «Арктика — территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящён современным проблемам Арктического региона. Второй форум прошёл в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности. В 2017 году форум был посвящён теме «Человек в Арктике».