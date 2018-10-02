В Крыму прокомментировали приезд в регион украинских диаспор

Симферополь, , 14:20 — REGNUM Приезд в Крым представителей украинских диаспор из десяти стран мира поможет найти точки сближения между двумя братскими народами России и Украины, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Отмечается, что в Крым прибыли делегации из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдавии, Грузии и Литвы.

По словам Мурадова, цель двухдневного мероприятия состоит в том, чтобы «послать сигнал здравомыслящей части украинского общества о необходимости восстановления конструктивного сотрудничества с Россией».

Также он подчеркнул важность опровергнуть ложные мифы и пропагандистские штампы о жизни на российском полуострове, «создаваемые киевским и западным агитпропом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину заняться внутренними делами Украины и не лезть в дела российского полуострова.

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